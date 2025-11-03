VIDEO / Nestvarna scena u Poljskoj: Igrači su već počeli slaviti, a onda je uslijedio šok

Podijeli :

Belchatow je došao do druge pobjede u poljskoj odbojkaškoj Plus ligi nakon što su u trećem kolu pobijedili Zaksu 3:2 u setovima. Zanimljivo, gosti su imali tri meč lopte, dvije u trećem, a jednu u četvrtom setu, ali ništa od toga im nije bilo dovoljno. U meču smo vidjeli i jedan nevjerojatan poen, nakon što je servirao Antoine Pothron, svi su vidjeli as, a igrači Belchatowa već su počeli slaviti. Međutim, odbojkaši Zakse su fantastičnim reakcijama osvojili poen, uživajte!

