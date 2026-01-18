VIDEO / Nešto što se rijetko viđa u Birminghamu: Everton se s punim plijenom vraća u Liverpool

Podijeli :

Nogometaši Evertona ostvarili su gostujuću pobjedu nakon što su u Birminghamu porazili Aston Villu sa 1-0 u susretu 22. kola engleskog prvenstva.

Domaćin je imao priliku barem s jednim osvojenim bodom napredovati na drugo mjesto, no Everton je dohvatio sva tri boda.

Momčad trenera Davida Moyesa prekinula je impresivnu seriju od 11 domaćih pobjeda Aston Ville i postala tek druga momčad koja je ove sezone odnijela tri boda s „Villa Parka“.

Gosti su već u 12. sekundi pogodili vratnicu, a pucao je Merlin Rohl. Everton je prvi put suparničku mrežu zatresao u 33. minuti, no gol Jakea O’Briena je poništen zbog zaleđa. Pogodak odluke zabio je Thierno Barry u 59. minuti.

Aston Villa je najbliže golu bila u 42. minuti kada je Evann Guessand uzdrmao prečku.

Everton je ovom pobjedom napredovao na deseto mjesto sa 32 boda, dok je Villa ostala na trećem mjestu sa 43 boda.

