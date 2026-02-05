VIDEO / Nekadašnji hrvatski izbornik za SK: Slovenci su rekli da smo spasili Euro, mi smo blizu europskim velesilama

Podijeli :

Nije išlo u Ljubljani protiv Španjolaca, ali hrvatska futsal reprezentacija i dalje ima šansu za medalju na Europskom prvenstvu.

Podsjetimo, Hrvatska je jučer u polufinalu u Stožicama tijesno izgubila od Španjolaca 2:1 te ih u subotu čeka borba za broncu protiv Francuza koji su poraženi od Portugalaca 4:1. Zanimljivo, Hrvatska je s Francuskom otvorila europsku smotru, završilo je 2:2.

U Jutru SK gostovao je Mićo Martić, legenda hrvatskog futsala koji je od 2004. do 2009. bio izbornik naše reprezentacije, a dugi niz godina vodio je i Finsku. Danas je član UEFA-ine tehničke grupe koja se bavi analizom utakmica i sastavljenjem završnog izvještaja na kraju turnira.

“Nakon polufinala Eura u Areni Zagreb, evo nas opet 12 godina nakon toga opet tu gdje jesmo. Jako dobar dojam, odličan ambijent, Hrvatska je blizu europskih nacija i ja ne sumnjam da ćemo se u dogledno vrijeme stvarno početi boriti za medalje.”

Početak je bio težak, upali smo u probleme s prekršajima…

“Ma Španjolska je velesila. Imali su svoje prilike, ali nismo ni mi zaostajali zbog Mataje, obrambeni blok je izdržao. Ok, uvijek se dogode greške, kad smo ih uspjeli prebroditi što zbog požrtvovnosti naših igrača i našeg golmana. Španjolci su iskoristili naše greške i otišli na dva gola prednosti. Mene je iznenadio početak drugog poluvremena, čak bih se i usudio reći da smo dominirali.”

Šteta zbog one grede Sekulića pet minuta prije kraja?

“Sport je takav, nešto ti da, nešto ti oduzme, baš se radilo o milimetrima. Moramo na ovom entuzijazmu graditi sve, najbolje tek dolazi. Ljudi su počeli pričati o futsalu o interesantnom sportu, liga je dobra, većina je klubova organizirana, baza je solidna, i to je posljedica dobre igre naše reprezentacije. HNS održava reprezentaciju na najbolji mogući način. Sve nas to čini legitimnim kandidatima za medalju na budućim europskim prvenstvima.”

Vidjeli smo i veliki broj hrvatskih navijača u Ljubljani zbog čega se stekao dojam da Hrvatska igra kod kuće?

“Upravo tako, Slovenci su rekli da smo i spasili Euro. Slovenija je, nažalost ispala, nisu ušli u četvrtfinale, tako smo izgubili jednu utakmicu u punim Stožicama, ali hrvatski navijači su to nadoknadili, jučer je bilo spektakularno. I to je sigurno pomoglo da je naš otpor Španjolcima bio odličan, očekujem puno navijača i u borbi za treće mjesto. Francuska je nezgodna ekipa.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.