VIDEO / Ne baš srdačan doček: Poslušajte kako su navijači u Udinama izviždali izraelsku himnu

Podijeli :

Uoči utakmice između Italije i Izraela u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. koja se večeras igra na stadionu Friuli u Udinama, u središtu grada održavali su se propalestinski prosvjedi. A što sve o tome misle navijači uoči početka utakmice, odnosno tijekom intoniranja izraelske himne, poslušajte sami.