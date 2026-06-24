VIDEO / Navijačka invazija u Seattleu: BiH dobila glasnu podršku

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Ulice Seattlea nekoliko sati prije početka utakmice Bosne i Hercegovine i Katara pretvorile su se u pravu navijačku atmosferu. Najvatreniji navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine, poznati kao BH Fanaticosi, organizirali su korteo kojim su još jednom pokazali koliko im znači reprezentacija te koliko vjeruju u povijesni uspjeh Zmajeva.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.