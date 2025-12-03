VIDEO / Navijači Seville prekinuli utakmicu La Lige, evo kakvu kaznu je dobio španjolski prvoligaš

Težak udarac za Sevillu.
Disciplinska komisija Španjolskog nogometnog saveza (RFEF) u srijedu je kaznila Sevillu igranjem tri domaće utakmice bez publike zbog incidenata koji su se dogodili tijekom nedjeljnog 0-2 poraza od gradskog rivala Betisa.
Utakmica je prekinuta na petnaestak minuta kada je nekoliko navijača Seville, bijesnih zbog rezultata svoje momčadi i isključenja napadača Isaaca Romera, bacalo predmete na travnjak.
Usto je Sevilla kažnjena i novčano sa 45.000 eura.
