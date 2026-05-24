VIDEO / Navijači Arsenala dali podršku Evertonu u izbacivanju najvećih rivala iz lige

Podijeli :

Screenshot (X)

U nedjelju od 17 sati kreće posljednje kolo Premier lige u kojemu se već zna pobjednik. Riječ je o Arsenalu koji je svoju titulu osigurao u utorak nakon remija Bournemoutha i Manchester Cityja. Tako su ulice Londona ovoga tjedna u odličnom raspoloženju što se moglo vidjeti u nedjelju popodne.

Brojni navijači Arsenala su na ulicama Londona kako bi ispratili podizanje pehara Premier lige u južnom dijelu Londona gdje Topnici gostuju kod Crystal Palacea. Međutim, nisu svi navijači dobili kartu za tu utakmicu pa je sjeverni dio Londona ispunjen crvenim navijačima koji traže svoje mjesto u pubovima.

Zanimljivo je što se u sjevernom Londonu igra i važna utakmica za ostanak jer Tottenham dočekuje Everton te im treba bod kako bi ostali u ligi i izbacili West Ham u Championship. Prije te utakmice su se navijači Evertona, koji su doputovali u London, prošetali sjevernim dijelom grada, a tada su ih dočekali Arsenalovi navijači koji su skandirali “Everton, Everton”.

Podsjetimo, Arsenal i Tottenham ljuti su rivali u sjevernom Londonu još od 1919. godine kada su Topnici nauštrb Spursa izborili nastup u prvoj ligi dok je Tottenham ispao u niži rang.

Od tog momenta se klubovi ne podnose i ova godina mogla bi za jedan klub biti najbolja u povijesti dok bi za druge mogla biti najlošija.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.