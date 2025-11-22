VIDEO / Naš komentator je već proglasio gol, a onda se ukazao čudesni 19-godišnjak

Podijeli :

Utakmica 13. kola 2. Bundeslige između Darmstadta i Greuther Furtha donijela je mnoštvo golova i uzbuđenja. Vidjeli smo čak pet golova do 64. minute, a činilo se kako će u 67. pasti još jedan. Marco Richter, nesuđeni hajdukovac, pronašao je Bugarina Fabiana Nurnbergera na drugoj vratnici, a on je uhvatio gostujućeg vratara na krivoj nozi, odnosno barem se tako činilo. Uputio je udarac prema golu na što je naš Josip Juraj Pajvot uzviknuo da je gol, no s tim se nije složio Timo Schlieck, 19-godišnjak kojemu je ovo bio prvi profesionalni nastup u karijeri. Darmstadt tako nije poveo s 4:2 u tom trenutku, ali zato jest nekoliko minuta kasnije kada je Merveille Papela zabio iza leđa mladog vratara.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.