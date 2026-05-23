VIDEO / Nakon ludo osvojenog naslova, Celticu pripao i škotski Kup

Nogometaši Celtica po 43. su put osvojili Škotski kup 3-1 pobjedom protiv drugoligaša Dunfermline Athletica u finalu igranom na Hampden Parku.

Celtic je ostvario dva gola prednosti već u prvih 45 minuta kada su mrežu Dunfermlinea tresli Maeda (19) i Engels (36). Pobjedu je praktički potvrdio Iheanacho (73) golom za 3-0, da bi Cooper (80) bio strijelac počasnog gola za Dunfermline.

Prije tjedan dana Celtic je osvojio i svoj 56. naslov škotskog prvaka pa ovu sezonu opet može smatrati uspješnom.

Dunfermline je, pak, ostao na dva osvojena Kupa, oba još iz 60-ih godina prošlog stoljeća (1961, 1968).

