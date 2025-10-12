VIDEO / Nakon Fruka, prvijenac zabio i ‘otpisani’ Luka Sučić

Podijeli :

Hrvatska je uspjela u potpunosti slomiti otpor Gibraltara. U 78. minuti je nakon dominacije Luka Sučić zabio pogodak. S lijeve strane ubacio je Domagoj Bradarić da bi potom Lovro Majer bio zaustavljen blokom, ali lopta se zatim odbila do Sučića koji je zabio za 2:0 i rješenje pitanja pobjednika.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.