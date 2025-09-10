VIDEO / Najveći uspjeh u povijesti: Finska je u polufinalu Eurobasketa!

Ključ pobjede bio je sjajan šut – Finci su pogodili 17 trica uz 55% uspješnosti. Dosad im je najveći uspjeh bilo šesto mjesto davne 1967. godine.

Nakon početnog vodstva Gruzije, Finci su u završnici prve četvrtine serijom preokrenuli na 28:15 i već tada ubacili šest trica. Prednost je rasla sve do +20, no Gruzijci su se u nastavku približili na -6. Ipak, Finska je odgovorila serijom i mirno privela susret kraju.

Najefikasniji su bili Jantunen s 19 i Markkanen sa 17 poena, dok su Maxhuni dodao 15, a Salin 14. U polufinalu Finci čekaju boljeg iz dvoboja Njemačke i Slovenije.

