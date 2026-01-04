VIDEO / Najveće iznenađenje Premier lige na teškom gostovanju kod Tottenhama upisalo četvrti remi u nizu

Podijeli :

U Londou se u nedjelju odigralo 20. kolo engleske Premier lige. Tottenham je na svom stadionu ugostio Sunderland, možda i najveće iznenađenje ove sezone. Unatoč napornom ritmu i brojnim odsustvima zbog Afričkog kupa nacija, "Crne mačke" su na gostovanju uspjele osvojiti novi važan bod. Susret je na kraju završio 1:1. U 30. minuti su Spursi poveli golom Bena Daviesa da bi tu prednost čuvali sve do 80. minute kada je Nizozemac Brian Brobbey pogodio za 1:1. Ispostavilo se da je to bio i posljednji pogodak na utakmici što je značilo da su obje ekipe osvojile po bod. Sunderland je zbog rezultata na drugim utakmicama pao jedno mjesto te je sada osmi dok je Tottenham ostao na 13. mjestu Premier lige.

