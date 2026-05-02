VIDEO / Najlošija momčad Bundeslige na nevjerojatan način ostala bez pobjede protiv Bayerna u 100. minuti!

Momčad Vincenta Kompanyja, koja je već ranije osigurala naslov prvaka, ušla je u utakmicu bez nekoliko najvećih zvijezda i to se umalo pokazalo kobnim.

VIDEO / Briljantni Kramarić vodi Hoffenheim prema Ligi prvaka! Pogledajte kako je zabio dva pogotka izravnom rivalu VIDEO / Jakić ušao s klupe pa drugim pogotkom sezone pogurao Augsburg prema važnoj pobjedi

Heidenheim je to iskoristio i nakon 31 minute imao dva gola prednosti preko Budua Zivzivadzea i Erena Dinkçija. Bayern je do kraja prvog poluvremena smanjio lijepim pogotkom Leona Goretzke iz slobodnog udarca, a isti igrač izjednačio je u 57. minuti. Gosti su u 76. minuti ponovno poveli drugim golom Zivzivadzea i bili na pragu velike pobjede.

Ipak, duboko u sudačkoj nadoknadi uslijedio je nevjerojatan rasplet. U 100. minuti Michael Olise pucao je izvana i pogodio vratnicu, a lopta se potom odbila od leđa gostujućeg vratara Dianta Ramaja i završila u mreži za konačnih 3:3.

Heidenheim sada ima 23 boda, dva manje od Wolfsburga i tri od St. Paulija, ali uz utakmicu više. Podsjetimo, posljednja dva mjesta vode u drugu ligu, dok 16. pozicija vodi u doigravanje za ostanak.