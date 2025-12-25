VIDEO / Najbolji igrač Clevelanda monstruoznim zakucavanjem bacio naše komentatore u delirij!

Podijeli :

Košarkaši New York Knicksa režirali su spektakularan preokret i pobijedili Cleveland Cavalierse 126:124 u prvoj utakmici NBA božićnog programa. U Madison Square Gardenu nadoknadili su čak 17 poena minusa u četvrtoj četvrtini i ostvarili najveći povratak u božićnim utakmicama u "play-by-play" eri (1996./97.)

Unatoč porazu, najbolji potez susreta pripao je igraču Clevelanda Donovanu Mitchellu.

VIDEO / Knicksi nevjerojatnom zadnjom četvrtinom okrenuli Cavse i stigli do povijesne pobjede!

On se pri rezultatu 123:119 sjurio prema reketu domaćeg sastava, a onda monstruozno zakucao preko OG Anunobyja. Tim potezom oduševio je naše komentatore Ivana Hodobu i Vladu Radičevića.

Utakmicu je završio s 34 poena uz šest skokova i asistencija.