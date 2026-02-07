VIDEO / Najbolji igrač Chelseaja napokon je proradio: Zabio je hat-trick u 38 minuta

Podijeli :

U subotnjoj utakmici 25. kola Premier lige Chelsea je gostovao kod posljednjeg Wolvesa. Neki su unaprijed već upisali tu pobjedu, a to se na kraju ispostavilo pravom odlukom jer je već nakon 38 minuta na semaforu stajalo 3:0 za Bluese. Prvo je Cole Palmer u 13. minuti realizirao kazneni udarac da bi u 35. ponovno bio precizan s bijele točke. U 38. minuti je hat-trick ipak zaključio prvim golom iz igre. Najbolji igrač Chelseaja iz prošle sezone ovaj put je sjajno reagirao na dodavanje Marca Cucurelle te je pogodio za 3:0 Chelseaja nakon samo 38 minuta.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.