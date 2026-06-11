VIDEO / N1 reporteri stigli u Toronto pratiti BiH: ‘Oka nismo sklopili, ali vozi nas adrenalin’

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N1 BiH

Bosna i Hercegovina u petak od 21 sat po srednjoeuropskom vremenu igra prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, a suparnik izabranicima Sergeja Barbareza bit će domaća reprezentacija Kanade.

Uoči ovog velikog susreta, u Toronto su stigli i reporteri N1 televizije iz BIH, Haris Mrkonja i Semir Mustafić, koji će iz Kanade donositi najnovije informacije o reprezentaciji Bosne i Hercegovine i atmosferi koja vlada pred početak natjecanja.

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U svom javljanju iz Toronta, kolege govorile su o prvim dojmovima nakon dolaska u Kanadu, izazovima prilagodbe na novu vremensku zonu, kao i svakodnevnim obvezama koje prate izvještavanje s najveće nogometne smotre na svijetu.

Ipak, osim profesionalnih izazova, posebnu pozornost privuklo je nešto sasvim drugo.

Kako je istaknuo Haris Mrkonja, ono što ga je najviše impresioniralo jest gostoljubivost i spremnost naših ljudi koji žive u Kanadi da pomognu.

Građani BiH s nastanjenjem u Torontu ponudili su pomoć kolegama odmah po dolasku, a pojedini su ih bez razmišljanja prevozili s jedne lokacije na drugu, iako su pojedine vožnje trajale i do 40 minuta.

Takav odnos i srdačnost ostavili su snažan dojam na N1 ekipu, potvrđujući još jednom koliko je dijaspora iz BiH povezana i spremna pomoći svojim sunarodnjacima, bez obzira na udaljenost od domovine.

Više detalja o atmosferi u Kanadi, pripremama reprezentacije Bosne i Hercegovine i iskustvima naših reportera možete pogledati u videu.