VIDEO / Musetti se vratio iz ponora, a onda maestralnim poenom dokrajčio de Minaura!

Talijan Lorenzo Musetti ostvario je svoju prvu pobjedu na ATP Finalu tenisača u Torinu, on je u dvoboju 2. kola skupine "Jimmy Connors" svladao Australca Alexa de Minaura sa 7-5, 3-6, 7-5.

De Minaur je bio nadomak pobjede, vodio je s 5-3 u trećem setu, ali nije uspio odservirati za pobjedu, da bi zatim još jednom izgubio servis te je Musetti s četiri uzastopna gema stigao do pobjede.

Za de Minaura je ovo peti poraz u isto toliko nastupa na ATP Finalima u karijeri.

Musetti je sada na omjeru pobjeda i poraza 1-1, a De Minaur na 0-2.

Ranije u utorak je prvi tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz ubilježio je i drugu pobjedu u ovoj skupini svladavši Amerikanca Taylora Fritza s 6-7 (2), 7-5, 6-3. Alcaraz je na omjeru 2-0, a Fritz na 1-1.

U zadnjem kolu ove skupine u četvrtak će igrati Alcaraz i Musetti te Fritz i De Minaur.

