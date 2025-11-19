VIDEO / Muke Golden State Warriorsa: Poraz, pa ozljeda Stepha Curryja…

Podijeli :

Golden State Warriorsi doživjeli su poraz od Orlando Magica, a konačan rezultat na Floridi bio je 121:113 (36:32, 31:28, 26:25, 28:28). Ipak, tu nisu stali problemi za momčad trenera Stevea Kerra…

Stephen Curry, koji je za 34 minute ubacio isto toliko poena (12/23 iz igre, 7/15 za tri i 3/5 slobodnih bacanja), uz devet asistencija te po tri skoka i ukradene lopte, obnovio je ozljedu iz utakmice protiv San Antonija, kada je iskrenuo desni gležanj.

Curry je rekao da će pričekati kako će gležanj reagirati nakon leta i odmora, ali sve je izglednije da će propustiti utakmicu protiv Heata u Miamiju.

PISTONSI SVLADALI HAWKSE

Detroit Pistonsi učvrstili su se na vrhu Istoka 11. pobjedom zaredom, ovoga su puta kao gosti bili bolji od Atlanta Hawksa sa 120-112. Opet je sjajan bio Cade Cunningham sa 25 poena, 10 asistencija i 6 skokova, Jalen Duren je dodao 24 za pobjednike, dok su kod Atlante najbolji bili Jalen Johnson sa 25 koševa, 9 asistencija i 8 skokova te Nickiel Alexander-Walker sa 24 ubačaja.

Detroit je sada na sjajnom omjeru 13-2, dok je Atlanta šesta na Istoku sa 9-6.