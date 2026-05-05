VIDEO / Muk u Istanbulu: Turski velikan u 98. minuti na šokantan način ispao u polufinalu Kupa

U finalu Kupa Turske neće igrati ni Galatasaray, ni Fenerbahče, ni Bešiktaš.
Za to su najzaslužniji nogometaši Konyaspora, koji su iz natjecanja izbacili čak dva od ta tri velikana. Nakon Fenerbahčea u četvrtfinalu, u utorak su u Istanbulu iznenadili i Bešiktaš.
Pobjednički pogodak stigao je u osmoj minuti sudačke nadoknade, kada je za goste dosuđen kazneni udarac, a siguran izvođač bio je iskusni Enis Bardhi.
Konyaspor će protivnika u finalu doznati sljedećeg tjedna, a to će biti pobjednik susreta Gençlerbirliğija i Trabzonspora. Ujedno će pokušati osvojiti svoj drugi Kup u povijesti, nakon premijernog naslova iz 2017. godine.
