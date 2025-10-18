VIDEO / Mučne scene u Stockholmu, 11. tenisač svijeta doživio najtežu ozljedu u sportu

Podijeli :

Francuski tenisač Ugo Humbert (ATP - 25.) prvi je finalist dvoranskog ATP 250 turnira u Stockholmu, nakon što mu je Danac Holger Rune bio prisiljen predati meč nakon četiri odigrana gema u drugom setu, zbog bolova u lijevoj nozi.

Rune je u trenutku predaje vodio 6-4, 2-2 i bio na putu prema šestoj pobjedi u sedmom međusobnom dvoboju protiv 27-godišnjeg Humberta. No, 22-godišnji Danac je osjetio oštru bol u lijevoj nozi te je zatražio liječničku pomoć. Ni nakon tretmana prvi nositelj nije bio u stanju nastaviti meč te je morao napustiti teren uz pomoć fizioterapeuta.

Kasnije se pokazalo kako je riječ o puknuću Ahilove tetive, koja se smatra najtežom ozljedom u profesionalnom sportu.

Humbert je tako stigao do drugog finala u ovoj sezoni, a ukupno desetog u karijeri.

U nedjelju će pokušati doći do osmog naslova na ATP Touru, a suparnik će mu biti pobjednik dvoboja između Kanađanina Denisa Shapovalova (ATP – 23.) i Norvežanina Caspera Ruuda (ATP – 12.).