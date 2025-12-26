VIDEO / Monaco serijom 12:0 u zadnjoj dionici pobijedio Real, šest poena Hezonje

Posve izjednačena utakmica trajala je do starta posljednje dionice, jer je nakon 30 minuta igre rezultat bio 70-70. No, početkom posljednje četvrtine Monaco je napravio ključnu razliku, pobjegao na deset poena prednosti u 36. minuti i time riješio ovaj dvoboj.

Prvi strijelac Monaca bio je Elie Okobo s 22 poena, dok je Mike James dodao 15 poena uz pet asistencija i četiri skoka. Najbolji igrač Madriđana bio je Facundo Campazzo koji je ubacio 28 poena, a tome je dodao čak 10 asistencija i pet skokova.

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja odigrao je za Real 25 minuta, a postigao je tek šest poena. Za dva poena je gađao 0-4, a za tri 2-8. Imao je i dvije asistencije, pet skokova te dvije izgubljene lopte.

Na ljestvici vodi Hapoel Tel Aviv s 13 pobjeda i pet poraza. Omjer 12-6 imaju Valencia, Panathinaikos i Barcelona, a 11-7 Monaco. Fenerbahče je na 11 pobjeda i šest poraza uz utakmicu manje, dok Real Madrid, Žalgiris i Crvena zvezda imaju po 10 pobjeda i osam poraza.

