VIDEO / Monaco rutinski, presudilo katastrofalno poluvrijeme Asvela

U prvom susretu 12. kola Eurolige košarkaši Monaca su na gostovanju pobijedili Asvel Villeurbanne sa 84-52 upisavši sedmu pobjedu, dok je Asvel doživio već deveti poraz.

Nakon izjednačene prve četvrtine, Monaco je uvjerljivo dobio preostale tri dionice za konačnih +32 razlike.

Čak 11 od 12 igrača Monaca upisalo se među strijelce. Najefikasniji su bili Nikola Mirotić i Mike James sa po 12 koševa, dok je Elie Okobo dodao 11 koševa. Kod Asvela najefikasniji su bili Glynn Watson, Thomas Heurtel i Zachary Seljaas sa po sedam koševa.

Monaco je trenutačno sedmi sa sedam pobjeda i pet poraza, dok je Asvel posljednji sa skorom 3-9.

Na vrhu su Hapoel Tel Aviv i Crvena zvezda sa po 8-3.

U četvrtak se sastaju Anadolu Efes – Barcelona, Panathinaikos – Dubai, Armani Milano – Hapoel Tel Aviv, te Real Madrid – Žalgiris, dok će u petak igrati Olympiakos – Pariz, Baskonia – Bayern Munchen, Partizan – Fenerbahče, Virtus Bologna – Maccabi Tel Aviv, te Valencia – Crvena zvezda.