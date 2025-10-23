VIDEO / Mladi Varela u dubokoj sudačkoj nadoknadi zabio za bod Dinama protiv Malmoa!

Europa League 23. lis 202523:00 0 komentara

Cardoso Varela zabio je za 1:1 Dinama protiv Malmoa u 3. kolu Europa lige u 96. minuti. Bakrar je probio po lijevoj strani, ušao u kazneni prostor i potkopao loptu preko vratara, a Varela ju je na gol-crti poslao u mrežu.

