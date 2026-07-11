VIDEO / Mladi Šeško postao prvi Slovenac s osvojenim Wimbledonom

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Sjajni dani su u najavi za slovenski tenis. Mladi Žiga Šeško je početkom godine osvojio juniorski Australian Open te je tako postao prvi Slovenac s Grand Slam naslovom, a sada je na Wimbledonu ispisao novu stranicu slovenske teniske povijesti.

S Brazilcem Luisom Gutom Miguelom igrao je u finalu Wimbledona protiv Michael Antoniusa i Andrewa Johnsona što je bio sudar sjajnih igrača u pojedinačnoj konkurenciji. Ipak, veću uigranost pokazali su Brazilac i Slovenac koji su sa 6:1, 6:4 osvojili Wimbledon.

Šešku je ovo druga Grand Slam titula nakon Australian Opena, a mladom Miguelu također druga. Jedina razlika je što je Brazilac osvojio Roland Garros u singlu te sada Wimbledon u parovima.

Šeško je ovim naslovom postao prvi Slovenac s naslovom u parovima na juniorskoj razini Grand Slama te je ujedno postao i prvi Slovenac s naslovom u Wimbledonu. Slovenca ćemo sljedećega tjedna gledati na ATP Umagu gdje su mu organizatori dali pozivnicu.

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