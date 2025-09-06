VIDEO / Mlađi Marquez izletio sa staze i darovao bratu pobjedu na sprintu u Barceloni

Podijeli :

U subotu se održao sprint Velike nagrade Barcelone za kraljevsku klasu Moto GP. Očekivani favorit bio je Marc Marquez iako nije bio najbrži u kvalifikacijama. To je bio Alex Marquez, ali on je svoju prednost prokockao. Četiri kruga prije kraja utrke bio je u vodstvu, a iza njega je bio njegov tri godine stariji brat. Tada Alex pada i gubi šansu za pobjedu. Tako je na kraju u sprintu slavio Marc Marquez, drugi je bio Fabio Quartararo dok je treće mjesto na postolju pripalo Fabiju Di Giannantoniju.

Odlično je startao Álex Márquez, ali i Fabio Quartararo koji je na samom početku uspio obraniti se od napada Marca Márqueza, no to nije dugo potrajalo.

Bilo je zanimljivo gledati kako se Quartararo, pa čak i Pedro Acosta, koji se nakratko umiješao u borbu za drugo mjesto, bore za pozicije, ali ih je na kraju stariji Márquez obojicu prestigao i zauzeo drugo mjesto. Nakon toga se sprint pretvorio u utrku braće Márquez. Na kraju, manje od četiri kruga prije kraja – Marc je uspio doći do nove pobjede, i to nakon što je Álex izletio sa staze!

Pedro Acosta završio je sprint na petom mjestu, ispred Enee Bastianinija i Brada Bindera. Johann Zarco zauzeo je sedmo mjesto, Luca Marini osmo, a deset najbržih kompletirali su Ai Ogura i Raúl Fernández.

Nakon katastrofe u kvalifikacijama i starta s 21. pozicije, Francesco Bagnaia utrku je završio na 14. mjestu.

Naravno, vođene su i razne druge „manje“ borbe, ali ona na vrhu i ona između Quartarara i Fabija Di Giannantonija za treće mjesto bile su svakako najznačajnije.

Utrku nisu uspjeli završiti Álex Márquez, Marco Bezzecchi, Fermín Aldeguer i Lorenzo Savadori.

Nedjeljna utrka u kraljevskoj klasi zakazana je za 14 sati.

