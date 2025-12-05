VIDEO / Mladi igrač savršenom utakmicom oborio franšizni rekord Celticsa

Podijeli :

Boston Celticsi su u četvrtak navečer s visokih 146:101 slavili na gostovanju kod Washington Wiizardsa. Iako je po poenima najbolji u pobjedi bio Derrick White, šou je ukrao 21-godišnji Jordan Walsh koji je svojom predstavom oborio franšizni rekord Celticsa.

Naime, mladi košarkaš Celticsa je u utakmici protiv Wizardsa postigao 22 poena, ali ne na bilo kakav način. Iz igre je imao nevjerojatan šut 8/8, od toga 1/1 s linije tri poena. Jedini promašaj u susretu stigao je nakon slobodnog bacanja.

Upravo zbog šuta iz igre je Walsh oborio rekord. On je savršenom predstavom postao najmlađi igrač Celticsa u povijesti koji je zabio više od 20 poena bez promašenog šuta iz igre.

Ovim slavljem Boston je sada došao na omjer 13-9 dok je Washington porazom ostao na dnu NBA lige s omjerom 3-18. Jedini lošiji od njih su New Orleans Pelicansi za koje igra Karlo Matković. Njihov omjer je 3-20.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.