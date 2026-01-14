VIDEO / Mladi hrvatski reprezentativac iz Lyona prešao u Rijeku

Rijeka je potpisala Tea Barišića (21), mladog hrvatskog reprezentativca i desnog beka Lyona.
Francuzi će za njega dobiti nešto manje od 500 tisuća eura, uz postotak od buduće prodaje, iako je imao ugovor do 2028.
Barišić je ove sezone za Lyon odigrao jednu utakmicu u Europskoj ligi, pa je potražio veću minutažu
Rođen u Francuskoj, prošao je sve mlađe selekcije Lyona, a standardni je član hrvatske U-21 reprezentacije, za koju ima sedam nastupa i kod Ivice Olića je postao prvi izbor na desnom boku.
