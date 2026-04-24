VIDEO / Minnesota pregazila Denver, Jokić se ispromašivao

U trećoj utakmici osmine finala doigravanja NBA lige, Minnesota Timberwolvesi su uvjerljivo pobijedili Denver Nuggetse rezultatom 113:96 i poveli 2:1 u seriji.

Minnesota je u Coloradu ostvarila ono što je željela — već u drugoj utakmici došla je do “breaka” i prebacila pritisak na Nikolu Jokića i njegove suigrače.

Nakon prve utakmice u Minneapolisu, odnosno treće u seriji, situacija je za njih postala još teža. Minnesota sada vodi 2:1, a pritom je uvjerljivo nadigrala momčad koju vodi David Adelman.

Već na početku utakmice bilo je jasno u kojem će smjeru ići susret. Minnesota je povela 5:0, a ubrzo i stekla prvu dvoznamenkastu prednost (14:4) nakon samo sedam minuta igre.

Gosti nisu uspijevali pronaći rješenja u napadu. Jokić je bio odlično čuvan, a i kada se kasnije razigrao, nije imao adekvatnu podršku suigrača.

Već nakon prve četvrtine Minnesota je imala veliku prednost (26:11), a početkom druge četvrtine Adelman je odlučio malo odmoriti Jokića. Domaća momčad to je znala iskoristiti, dodatno povećala razliku i na poluvremenu imala velikih +22 — 61:39.

U nastavku je Nikola Jokić odigrao svoju dionicu — pogađao je, povremeno i promašivao, ali učinak njegovih suigrača u ovoj utakmici bio je prilično upitan.

Minnesota Timberwolvesi su održavali, a povremeno i povećavali prednost te su potpuno zasluženo stigli do uvjerljive pobjede u trećoj utakmici osmine finala NBA lige.