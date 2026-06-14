VIDEO / Minimalac Škotske sa Haitijem, prva pobjeda na SP-u od 1990.

Time je Škotska ostvarila svoju prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima još od 1990. godine. Junak škotske reprezentacije bio je John McGinn, koji je postigao jedini pogodak na utakmici u 28. minuti.

Škoti su od samog početka nastojali nametnuti svoj ritam igre i iskoristiti iskustvo svojih ključnih igrača. Prvu veliku priliku imao je Scott McTominay, koji je pogodio vratnicu, a njihova inicijativa urodila je plodom sredinom prvog poluvremena.

Nakon udarca Adamsa i obrane vratara Haitija, lopta se odbila do McGinna, koji ju je uz malo sreće uspio poslati u mrežu za vodstvo od 1:0.

Ovom pobjedom Škotska je napravila velik korak prema plasmanu u nokaut-fazu natjecanja, što bi predstavljalo povijesni uspjeh za reprezentaciju koja nikada nije prošla skupinu na Svjetskom prvenstvu. Haiti je, unatoč porazu, pokazao da može biti neugodan suparnik favoritima u nastavku natjecanja.

Gol za pobjedu Škotske pogledajte OVDJE.