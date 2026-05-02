VIDEO / Michael Jackson je novi trener Burnleyja: DJ Leedsa ‘narugao’ mu se bezvremenskim hitom

Leeds United je u 35. kolu engleske Premier lige s 3:1 bio bolji od Burnleyja te je tako napravio veliki korak prema ostanku u elitnom rangu.

No, glavna priča nije bila njihova predstava, nego trener gostujuće ekipe. Burnleyjev novi vođa nije napravio ništa kontroverzno, ali imao je nesreću što dijeli ime i prezime s legendarnim pop pjevačem Michaelom Jacksonom.

Tako je svaki naslov u svijetu koristio njegovo ime, ali nije sve stalo na tome. Nakon pobjede Leedsa, DJ na Elland Roadu pustio je jednu poznatu numeru.

Riječ je o pjesmi “Smooth Criminal” koja je bila najslušanija u brojnim državama, a ističu se Australija, Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljestvo. Nakon što ju je DJ pustio cijeli stadion se pridružio pjevajući refren, a to je postalo viralno na društvenim mrežama.