VIDEO / Mektić i Krajicek se osvetili Brazilcima i plasirali se u četvrtfinale Mastersa u Miamiju

Nikola Mektić, zajedno s Amerikancem Austinom Krajicekom, izborio je četvrtfinale Mastersa u Miamiju pobjedom protiv Brazilaca Orlanda Luza i Rafaela Matosa rezultatom 7:6, 6:4.

U prvom setu hrvatsko-američki par spasio je tri break-lopte, a zatim iskoristio prvu priliku kod 6:5 i stigao do vodstva.

U drugom setu oba para spasila su po četiri break-lopte, no peta je otišla na stranu Mektića i Krajiceka, koji su tako slavili nakon sat i 37 minuta igre.

Ovom pobjedom osvetili su se za poraz s početka sezone u Adelaideu i poravnali međusobni skor na 1-1.

U četvrtfinalu čeka ih susret protiv boljeg iz dvoboja Sander Arends/John Patrick Smith – Julian Cash/Lloyd Glasspool.

