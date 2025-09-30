VIDEO / Medvedev propustio čistu pobjedu u polufinalu Pekinga pa u trećem setu izvodio scene na terenu

Tien je tako postao drugi najmlađi finalist China Opena. Mlađi od njega bio je samo Rafael Nadal kad je 2005. osvojio pobjednički trofej u Pekingu.

U iznimno zanimljivom dvoboju, prepunom preokreta, mladi američki tenisač je poveo sa 3-0, ali je Medvjedev preokretom uspio osvojiti prvi set, a potom i povesti 4-1 u drugoj dionici. Tu su za Medvjedeva počeli problemi s desnom nogom, ali i lijevom rukom. Rus je kod vodstva 5-3 imao servis za plasman u finale, ali to je bilo sve što je uspio napraviti.

Tien je nanizao četiri gema i odveo meč u treći set.

No, sad već vidno fizički onesposobljeni Medvjedev je vukao desnu nogu i jedva se kretao. Glavni sudac ga je čak nakon drugog gem opomenuo “jer ne daje sve od sebe”, što je ruski tenisač osporio i ušao u raspravu u koju se uključio i ATP supervizor. Nakon kraćeg razgovora na mreži, Medvjedev je nastavio igrati, ali je nakon još dva izgubljena gema odlučio prekinuti mučenje te je predao dvoboj.

Za Tiena će to biti premijerni nastup u finalu na ATP Touru, dok će Jannik Sinner igrati po 30. put za trofej u svom trećem uzastopnom finalu u Pekingu. Bio je pobjednik 2023., a prošle godine ga je pobijedio Carlos Alcaraz.

