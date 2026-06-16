VIDEO / Mbappe zabio za vodstvo Francuske protiv Senegala i upisao se u povijest

Senegalci su bili blizu pogotka i u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Sadio Mane probio je lijevu stranu i poslao povratnu loptu prema sredini kaznenog prostora, gdje je Ismaila Sarr ostao sam na šest metara, ali je njegov udarac otišao visoko preko gola.

Nakon odmora Francuska je podigla razinu igre i počela stvarati prilike. U 53. minuti Michael Olise pobjegao je obrani Senegala, no vratar Edouard Mendy sjajno je reagirao i sačuvao svoju mrežu.

Samo tri minute kasnije novu veliku priliku imao je Kylian Mbappe. Francuski kapetan našao se sam pred Mendyjem, ali je vratar Senegala još jednom izašao kao pobjednik i obranio stopostotnu priliku.

U 58. minuti Francuzi su tražili kazneni udarac nakon što je Mbappe pao u dvoboju sa Sadijom Maneom. Sudac je potom pregledao snimku uz pomoć VAR-a, no odlučio je da nema prekršaja te da neće pokazati na bijelu točku.

Ipak, ono što nije uspio iz prethodnih prilika, Mbappe je nadoknadio u 66. minuti. Olise je poslao odličnu loptu u prostor, a napadač Francuske ovoga puta nije pogriješio. Preciznim prizemnim udarcem s desne strane kaznenog prostora svladao je Mendyja i donio Francuskoj vodstvo od 1:0.

Taj pogodak imao je i posebno značenje za francuskog kapetana. Bio je to njegov 57. gol u dresu Francuske, čime se izjednačio s Olivierom Giroudom na vrhu ljestvice najboljih strijelaca u povijesti reprezentacije. Mbappe je do tog dosega stigao sa samo 27 godina te će već na ovom Svjetskom prvenstvu imati priliku samostalno preuzeti rekord. Pogodak pogledajte OVDJE.