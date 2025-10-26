VIDEO / Mbappe propustio matirati Barcelonu iz penala, poljski vratar upisao sjajnu obranu

Podijeli :

Real Madrid je nakon prvog poluvremena vodio s 2:1 u El Clasicu protiv Barcelone, a onda je u 52. minuti dobio najbolju moguću priliku za povećanje vodstva. Soto Grado je pokazao na bijelu točku, a odgovornost za izvođenje jedanaesterca preuzeo je Kylian Mbappe. Napadač Reala nije bio uspješan jer mu je snažan udarac sjajno obranio Wojciech Szczesny.

