VIDEO / Matković i Pelicansi bez lijeka za Dončića i Lakerse, Curry opet oduševio protiv Spursa

Los Angeles Lakers su u skupini B Zapad u gostima sa 118-104 bili bolji od New Orleans Pelicansa Karla Matkovića.

Do druge pobjede u skupini su ih vodili Austin Reaves s 31 poeonom i Luka Dončić s 24 poena i 12 asistencija u NBA kupu. Deandre Ayton dodao je 20 poena uz 16 skokova, a Rui Hachimura 14 poena za Los Angeles koji od početka sezone ima omjer 9-4 bez LeBrona Jamesa (išijas), koji bi mogao zaigrati sljedeći tjedan.

Trey Murphy III postigao je 35 poena, Jeremiah Fears 19, a Herbert Jones 13 za Pelicanse, čiji je niz poraza produžen na četiri utakmice. Matković je na terenu proveo 12:58 minuta i u tom vremenu uz stopostotni šut iz igre (2/2) zabio četiri koša i ugrabio tri skoka te dodao jednu blokadu. Lakersi su poboljšali svoj omjer na 2-0 u skupini B Zapadnog dijela NBA kupa, dok su Pelicansi pali na 0-2. ž

Lakersi su na poluvremenu vodili 65-52 šutirajući 57, posto iz igre, a u trećoj četvrtini su poveli s čak 22 razlike te su u zadnju dionicu utakmice ušli s vodstvom od 95-77. New Orleans se približio na jednoznamenkasti zaostatak od 96-88 nakon trice Saddiqa Beya 8:23 minuta prije kraja. Pelicansi su bili na 105-96 pet minuta prije kraja, ali nisu zabili koša više od dvije minute dok su Lakersi riješili utakmicu.

U drugoj utakmici skupine A Zapad NBA kupa Minnesota Timberwolves su u Minneapolisu sa 124-110 nadigrali Sacramento Kingse. Anthony Edwards postigao je 30 poena za Minnesotu koja je stigla do četvrte pobjede zaredom, a Julius Randle je ostvario double-double učinak s 26 poena i 11 skokova. Kod Sacramenta najbolji je bio Domantas Sabonis s 34 poena i 11 skokova.

Zach LaVine je ubacio 25 koševa za Kingse, koji su izgubili petu utakmicu zaredom. Dario Šarić nije konkurirao za sastav Sacramenta. Timberwolvesi su u zadnjoj četvrtini nadmašili Kingse 32-19 i osigurali pobjedu. Rezultat je bio izjednačen, 94-94, kada je Minnesota napravila seriju 9-0 i povela 103-94 nešto manje od devet minuta prije kraja. Minnesota sada ima omjer 2-0 u NBA kupu, dok su Kingsi pali na 0-2.

New York Knicksi su kod kuće sa 140-132 nadigrali Miami Heat u utakmici skupine C Istok NBA kupa, a predvodio ih je Karl-Anthony Towns koji je zabio 31 od svojih 39 koševa u prvom poluvremenu. Towns je dodao 11 skokova za svoj osmi uzastopni double-double i svoj 11. u 12 utakmica ove sezone. Landry Shamet je ostvario osobni rekord od 36 poena s klupe, a njegov kolega rezerva Josh Hart postigao je triple-double s 12 koševa, 12 skokova i 10 asistencija. Obje momčadi imaju omjer 1-1 u skupini. Norman Powell postigao je 38 koševa za Heat, koji su izgubili dvije utakmice zaredom nakon niza od tri pobjede. Kel’el Ware (15 koševa, 10 skokova) i Davion Mitchell (11 koševa, 11 asistencija) zabilježili su double-doubleove, dok je Jaime Jaquez Jr. postigao 23 koša s klupe.

Heat je ostvario najveću prednost otvorivši utakmicu serijom 7-0. Bila su četiri izjednačenja i 11 promjena vodstva, posljednje kada je Towns pogodio tricu 2:53 minute prije kraja serije pred kraj poluvremena. Heat se pet puta približio na dva koša zaostatka u trećoj četvrtini, posljednji put na 104-102 polaganjem Dru Smitha 2:06 minute prije kraja. No Knicksi su završili utakmicu serijom 36-30 i vodili su s najmanje osam poena razlike zadnjih jedananest minuta.

Detroit Pistonsi su ostvarili devetu uzastopnu pobjedu svladavši u utakmici skupine B Istok NBA kupa kod kuće Philadelphia 76erse sa 114-105. Javonte Green zabio je 21 koš uz devet skokova za Pistonse koji su imali još petoricu igrača s dvoznamenkastim učinkom. Detroit sada ima omjer 2-0 u grupnoj fazi NBA kupa, dok Sixersi imaju omjer 0-2. Daniss Jenkins imao je 19 poena i osam asistencija, a Duncan Robinson je dodao 15 poena. Caris LeVert i Isaiah Stewart postigli su po 14 poena. Tyrese Maxey predvodio je 76erse s 31 poenom, dok je VJ Edgecombe pridonio 18 poena.

Houston Rockets su s visokih 140-116 na domaćem terenu pobijedili Portland Trail Blazerse u utakmici NBA kupa, a Kevin Durant je postigao najviše poena na utakmici 30. Alperen Sengun je bio blizu triple-double učinka s 25 ubačaja, 10 skokova i devet asistencija. Jabari Smith Jr. je dodao 22 poena, od čega su četiri trice. Rocketsi su u četvrtoj četvrtini vodili s čak 30 poena razlike.

Amen Thompson je za Rocketse postigao 19 poena, dok je Steven Adams s klupe uhvatio 11 skokova u 18 minuta. Deni Avdija je postigao 14 od svojih 22 poena u trećoj četvrtini i pomogao Portlandu da smanji zaostatak od 23 poena na 101-91 tricom na 1:23 minuti četvrtine. Shaedon Sharpe je uz 19 koševa imao osam skokova za Trail Blazerse, koji su pretrpjeli treći poraz u četiri utakmice. Toumani Camara dodao je 16 koševa, dok je Avdija uhvatio 10 skokova. Portland je imao 20 izgubljenih lopti koje je Houston pretvorio u 30 koševa. Obje momčadi sada imaju omjer 1-1 u Zapadnoj skupini C NBA kupa.

Milwaukee Bucks su kod kuće u utakmici NBA kupa Istok u skupini C sa 147-134 nakon produžetka bili bolji od Charlotte Hornetsa. Utakmicu je u produžetak tricom odveo Myles Turner. Bucksi, koji nikada nisu vodili s više od sedam koševa razlike u regularnom vremenu, nadmašili su Hornetse 18-5 u produžetku te poboljšali rezultat na 2-0 i ostali jedina neporažena momčad u skupini C.

Charlotte je jedina momčad s omjerom 0-2 u skupini C. Momčadi su zajedno imale 11 izjednačenja i 32 promjene vodstva prije nego što su se Bucksi odvojili u produžetku. Kyle Kuzma je predvodio Buckse s 29 poena i 10 skokova, a Giannis Antetokounmpo, koji je propustio prethodnu utakmicu Bucksa protiv Hornetsa u srijedu zbog ozljede lijevog koljena, završio je s 25 poena, 18 asistencija i sedam skokova. Miles Bridges i rookie Kon Knueppel ubacili su svaki po 32 koša za Hornetse, koji su vodili s čak 10 poena razlike u prvom poluvremenu prije nego što su izgubili četvrti put u pet utakmica.

Orlando Magic su na svom terenu sa 105-98 pobijedili Brooklyn Netse u utakmici NBA kupa. Franz Wagner je pogodio dvije kasne trice i utakmicu završio s 25 ubačaja, a Tristan da Silva je dodao 22 poena i devet skokova. Desmond Bane postigao je 19 poena za Magic, koji je prebrodio rani zaostatak od 16 poena i završio serijom 11-0 te ostvario šestu pobjedu u posljednjih osam utakmica.

Orlando, koji je imao prednost u skokovima 46-34 i prebrodio 19 izgubljenih lopti, pobijedio je u oba dosadašnja susreta u Istočnoj skupini B NBA kupa. Nets su izgubili u obje utakmice NBA kupa. Michael Porter Jr. iz Brooklyna postigao je 24 poena, 11 skokova i sedam asistencija, što je njegov osobni rekord.

Golden State Warriors su u gostima u susretu skupine C Zapad NBA kupa sa 109-108 slavili protiv San Antonio Spursa, a Stephen Curry je okrunio svoju najbolju izvedbu sezone s 49 poena i pogodivši pobjednička slobodna bacanja u posljednjim sekundama. Obje momčadi imaju omjer 1-1 u u Zapadnoj skupini C.

San Antonio je vodio s 10 poena razlike početkom zadnje četvrtine prije nego što su Curry, Gary Payton II i Brandin Podziemski vratili Golden State u vodstvo od 101-100 tri i pol minute prije kraja. Zvijezda Spursa, Victor Wembanyama, preskočio je braniča i dodao loptu, povećavši vodstvo na 108-105, 1:06 minuta prije kraja. Jimmy Butler III je polaganjem smanjio razliku na jedan koš, a nakon sjajnog bloka Wembanyame i promašaja De’Aarona Foxa iz Spursa, Curry je fauliran 6,4 sekunde prije kraja. Curry je pogodio oba slobodna bacanja.

Nakon time-outa, San Antonio se vratio Foxu, čiji je sporni šut uz zvuk sirene dva puta odskočio od obruča. Butler je završio s 21 bodom, dok su Will Richard i Podziemski dodali po 10 za Warriorse. Kod Spursa najbolji je bio Wembanyama s 26 poena i 12 skokova, a Fox je dodao 24 poena i 10 asistencija.