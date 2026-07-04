VIDEO / Mate Pavić pobjedom otvorio turnir mješovitih parova u Wimbledonu

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Mate Pavić već je upisao dvije pobjede u muškim parovima na Wimbledonu, a sada je jedno slavlje upisao i u mješovitim parovima. To je učinio u paru s Mađarkom Fanny Stollar. Oni su u prvom kolu bili bolji od Huga Nysa i Quinn Gleason s 2-1 u setovima.

Prvi set otišao je na stranu Monegažanina i Amerikanke sa 6:3 da bi Mate Pavić i Fanny Stollar u drugom setu bili bolji u tie-breaku. Prije toga su kod 6:5 imali i dvije set-lopte koje nisu iskoristili. Nakon toga ipak nisu klonuli te su sa 7-5 odveli meč u treći set.

Tamo breaka nije bilo sve do 4:4 kada Pavić i Stollar oduzimaju servis Nysu i stižu do servisa za meč. Nakon toga je Pavić zaključio meč te su slavili s 3:6, 7:6(5), 6:4.

U drugom kolu igrat će protiv Evana Kinga i Gabriele Dabrowski. S Kanađankom je Pavić već osvojio Grand Slam u mješovitim parovima, bilo je to na Australian Openu. Osim toga, Pavić je osvojio i mix u Wimbledonu, a to je učinio s Ljudmilom Kičenok.

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