VIDEO / Mate Pavić izborio svoje peto finale Wimbledona u karijeri

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U četvrtak popodne odigrano je prvo polufinale Wimbledona u konkurenciji parova. U njemu su sudjelovali hrvatski tenisač Mate Pavić sa svojim partnerom Marcelom Arevalom koji su igrali protiv njemačkog dvojca Kevina Krawietza i Tima Putza. Iako su u posljednja četiri okršaja Nijemci slavili četiri puta, ovaj put su do pobjede stigli Splićanin i Salvadorac s 2-0 u setovima.

Prvi set bio je poprilično dramatičan. Početkom seta Krawietz i Putz su imali break loptu kod vodstva 2:1 da bi svoje prve i jedine prilike na returnu Pavić i Arevalo imali kod 4:4. Tada su zaradili dvije vezane break prilike koje nisu iskoristili te su ostali bez servisa za set. Nakon toga se otišlo u tie-break gdje je veliku prednost od 4-0 imala hrvatsko-salvadorska kombinacija.

Međutim, dopustili su Nijemcima šest uzastopnih poena te su se našli u velikom problemu. Bili su suočeni s dvije set-lopte koje su na kraju i spasili. Kasnije su Krawietz i Putz imali još jednu kod 7-6, no set je na koncu pripao Paviću i Arevalo s 10-8.

U drugom setu je kod 1:1 meč nakratko prekinut zbog toga što je na tribinama jednom gledatelju pozlilo, ali susret se brzo nastavio. Breakova nije bilo sve do 3:2 kada su Pavić i Arevalo napravili break koji su ubrzo i potvrdili za 5:2 i dolazak na korak od svog drugog zajedničkog Grand Slam finala.

Za razliku od prvog seta, Pavić i Arevalo nisu dozvolili protivnicima povratak u meč te su sa 7:6(8), 6:2 izborili svoje prvo Grand Slam finale nakonRolandGarrosa 2024. godine. Tada su osvojili naslov pobjedom protiv Simonea Bolellija i Andree Vavassorija, a sada će naslov tražiti protiv pobjednika meča između parova Harri Heliovaara / Henry Patten i Thanasi Kokkinakis / Aleksandar Kovačević.

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