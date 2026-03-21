VIDEO / Mate Miliša za SK o March Madnessu: On je možda i najbolji igrač koledž košarke!

Mate Miliša, bivši košarkaš koji je kao tinejdžer iz zagrebačke Cibone otišao na studij u SAD, gdje je proveo četiri godine igrajući košarku, za Sport Klub osvrnuo se na March Madness te otkrio koji ga je igrač posebno impresionirao.

Uoči početka drugog kruga završnog turnira, popularnog March Madnessa, Miliša je prvo želio reći nekoliko riječi o mladoj zvijezdi sveučilišta Arkansas Razorbacks, Dariusu Acuffu:

“Sjajan igrač koji je freshman ove godine. Došao je na Arkansas i igra jednu sjajnu sezonu. Po meni je on možda čak i najbolji igrač koledž košarke trenutačno. OK, naravno da tu uvijek svatko ima svoje mišljenje o tome, ali on je jedan killer na košarkaškim terenima. Odigrao je SEC turnir fantastično! Prvo kolo je prošao vrlo lagano, u kojem je Arkansas pobijedio Hawaii, tako da očekujem da će duboko ući na turniru.”

Kada biste Acuffa uspoređivali s igračima koje ste gledali u karijeri, uključujući i NBA zvijezde, kako biste ga opisali?

“On je u današnjoj košarci tzv. combo bek, igrač na pozicijama 1 i 2. On je playmaker, ali ujedno i skorer koji može zabijati iz svih pozicija; iz prodora, ide i ulijevo i udesno, a šut za tri poena mu je sjajan. Ne boji se kontakta, zabija i s linije slobodnih bacanja. On je kompletan igrač s 19 godina života. Stvarno nešto što se vrijedi pratiti i gledat ćemo ga sigurno na NBA terenima.”

Veselimo se utakmicama drugog kruga, međutim u prvom krugu bilo je i iznenađenja. Ispala je, primjerice, North Carolina?

“Da, ispala je North Carolina i to iznenađujuće u produžetku protiv VCU-a, Virginia Commonwealth University. To je iznenađenje, iako je bilo i najavljivano. North Carolina ne briljira u zadnje vrijeme, pogotovo nakon ozljeda nekoliko igrača. Američka javnost se nekako opredijelila da bi to moglo biti jedno od iznenađenja prvog kruga i to se i dogodilo. Što će biti dalje, nemam pojma, ali jedna zanimljiva stvar je da VCU igra protiv Illinoisa u sljedećoj rundi. To će biti utakmica za pogledati, pogotovo zato što u Illinoisu igra nekoliko igrača s ovih prostora. Od toga su dva Hrvata, braća Ivišić.”

Recite nam nekoliko riječi o Illinoisu. Tamo igra i sin Predraga Stojakovića, kao i David Mirković, Crnogorac koji je vrlo dominantan?

“Illinois je primjer jedne kombinacije europske i američke košarke, gdje ti igrači, pogotovo Mirković i Stojaković, zajedno s našom braćom Ivišić, daju taj europski štih. Tu je i jedan vrlo zanimljiv igrač, Amerikanac, također freshman, prezimena Wagler, kojeg američka sportska javnost gura u prvi plan te ekipe. Dečko je odličan. To je jedna zanimljiva ekipa, a kako će to sve dalje izgledati i kako će se posložiti? Ja se iskreno nadam da će uspjeti doći čak i do Final Foura. Bit će ih zanimljivo gledati.”

Kad je u pitanju March Madness, što nam možete reći iz vlastitog iskustva, s obzirom na to da ste četiri godine igrali u Americi, posljednje dvije za Long Beach State?

“U Americi je March Madness, naravno, dobio naziv po mjesecu ožujku, kako i samo ime govori. Ali stvar je u tome što u mjesecu ožujku kreću konferencijski turniri i s njima već počinje tzv. March Madness, koji se nastavlja dalje kroz NCAA turnir i NIT turnir, koji je drugi nacionalni turnir. To je vrijeme vrhunca košarke u Americi. I to je vrijeme kada svi malo polude i definitivno je u prvom planu košarkaški turnir. Nacionalne i lokalne televizije sve prate i prenose jako puno utakmica. To su dvorane koje su ispunjene praktički do zadnjeg sjedala. Ja se sjećam svojih utakmica pred 36.000 ljudi! To je jedan drugi svijet u odnosu na ovo što imamo ovdje u Europi i što možemo vidjeti, pogotovo u Hrvatskoj. Tako da je to definitivno poseban osjećaj.”

Možete li nam reći nekoliko riječi o sveučilištu Duke i Cameronu Boozeru?

“Mislim da je Cameron Boozer jedan jako dobar igrač. Ne mislim da će biti zvijezda tipa Acuffa, Dybantse ili Petersona, od kojih očekujemo da dostignu neke zvjezdane statuse. Mislim da će Boozer biti izvrstan igrač ako ga ozljede zaobiđu. Duke? Mislim da će se oni dizati jer su možda i najpoznatije američko sveučilište. Imaju ogromnu tradiciju i sjajnog bivšeg trenera Coacha K-ja, koji je uzdigao fakultet na jednu višu razinu. Što će se dalje događati, ne znam, nisam vidoviti Milan, ali očekujemo od njih da rastu kroz turnir i da dođu na završni turnir. A onda je sve moguće jer su to dvije utakmice, jedna polufinalna i jedna finalna. Tu je stvarno svašta moguće.”

U ostatku razgovora Miliša se osvrnuo na NIL ugovore koji nekim igračima omogućuju milijunsku zaradu tijekom studija, kakve veze s time ima američki predsjednik Donald Trump te što to znači za europsku košarku, jer sve više igrača odlazi u SAD. Dotaknuo se i svoje igračke karijere nakon povratka iz SAD-a u Europu te poslao jasnu poruku mladim igračima koji žele igrati NCAA košarku.