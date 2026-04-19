VIDEO / Matanovićev Freiburg se mučio, ali u konačnici ipak slavio protiv fenjeraša

U susretu 30. kola njemačkog nogometnog prvenstva Freiburg je pobijedio "fenjeraša" Heidenheim s 2-1.

Domaćin je poveo u 24. minuti golom Johana Manzambija, izjednačio je Budu Zivzivadze u 58. minuti, a pobjedu Freiburgu donio je Max Eggestein u 83. minuti.

Hrvatski reprezentativac Igor Matanović je za domaći sastav igrao do 68. minute.

Kasnije se sastaju Bayern München – Stuttgart, te Borussia. Mon. – Mainz.

Freiburg je sedmi s 43 boda, dok se Heidenheim nalazi na posljednjoj poziciji s 19 bodova. Bayern vodi na ljestvici sa 76 bodova, 12 više od Borussije Dortmund.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.