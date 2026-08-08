VIDEO / Martin dominantan u sprintu, Marquez neprepoznatljiv!

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Vozač Aprilije Jorge Martín trijumfirao je na sprint utrci u sklopu Velike nagrade Britanije, 12. runde ovogodišnjeg Moto GP prvenstva.

Španjolac je tako prekinuo dominaciju Ducatija u sprintu na Silverstoneu, gdje je upisao treći trijumf u subotnjim utrkama ove sezone.

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Martín je vodio od starta do cilja, a najbliži mu je bio Ai Ogura iz Trackhousea sa sekundom i pol zaostatka. Na trećoj stepenici pobjedničkog postolja našao se drugi vozač Aprilije Marco Bezzecchi, koji je prije četiri tjedna slomio ključnu kost u padu na Sachsenringu, čime je kompletirao sjajan dan za talijanski tim.

Sprint na Silverstoneu obilježilo je i loše izdanje Marca Márqueza, koji je imao problema sa stražnjom gumom te je nakon konstantnog pada u poretku na kraju završio tek deveti. Branitelj naslova je u borbi za posljednji bod za 27 tisućinki bio brži od Dioga Moreire iz LCR Honde.

Martín je sjajno startao i nitko od njegovih suparnika nije imao priliku ugroziti ga, pa je od tog trenutka konstantno povećavao svoju prednost. Ogura ga je pratio cijelo vrijeme, dok se iza njih vodila sjajna borba.

Fabio Di Giannantonio iz momčadi VR46 dugo je držao treću poziciju, no četiri kruga prije kraja pokleknuo je pod Bezzecchijevim naletom. Vozač Aprilije bio je peti nakon starta, iza Márqueza, a dugo je vrebao svoju priliku i dočekao je u petom krugu, kada se ispred aktualnog prvaka našao i njegov mlađi brat Álex. Dok su Bezzecchi i mlađi Márquez krenuli u potjeru za Diggiom te ga ubrzo i prestigli, stariji Márquez počeo je gubiti vrijeme.

Branitelj naslova bio je među najsporijim vozačima od trenutka kada je izgubio četvrto mjesto, a do kraja utrke pao je do devete pozicije, koju je jedva zadržao. Bezzecchi je na kraju zaostao dvije i pol sekunde za Ogurom, a bio je tri sekunde ispred Álexa, dok je Diggia ostao peti, ispred Pedra Acoste iz KTM Racinga. Ispred starijeg Márqueza našli su se i Joan Mir na Hondi te drugi vozač momčadi VR46 Franco Morbidelli.

Martín na čelu općeg poretka sada ima 220 bodova, 17 više od Ogure, dok je Bezzecchi treći sa 193 boda.

Glavna utrka Velike nagrade Britanije u kraljevskoj klasi vozi se u nedjelju u 14:00 sati. Program na Silverstoneu otvara Moto2 utrka od 12:15, dok je utrka Moto3 klase na rasporedu od 15:30, a utrke gledajte u programu Sport Kluba.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.