VIDEO / Marquez slavio u Austriji i upisao petu uzastopnu pobjedu

Marc Marquez je prije Velike nagrade Moto GP-a u austrijskom Spielbergu imao pet uzastopnih pobjeda na glavnim utrkama. U Austriji nije bio na pole positionu. Tamo je bio Marco Bezzecchi, ali je svejedno Španjolac na kraju došao do pobjede. Drugi je završio Fermin Aldeguer dok je treći sudionik na postolju bio Bezzecchi.

Od početka utrke su glavnu riječ vodili Bezzecchi i Marc Marquez, a njihova borba trajala je sve do 19. kruga kada je vodeći vozač Moto GP-a odlučio krenuti u napad.

Uspio ga je Marquez proći, ali to je trajalo kratko te je Talijan ubrzo vratio prednost. Ušao je tako u 20. krug s prednošću, ali jedan zavoj odradio je lošije te je Marquez još jednom prešao u vodstvo te više nije dopustio priliku Talijanu.

Da bi stvar bila lošija po Bezzecchija do kraja utrke ga je prestigao Fermin Aldeguer kojemu je drugo mjesto najbolji rezultat sezone na glavnoj utrci.

Marquez je ovim slavljem tako došao do svoje šeste uzastopne pobjede te je tako dodatno povećao prednost na vrhu prvenstva. Došao je tako do 418. boda dok je prvi pratitelj Alex Marquez, njegov brat, na 276.