VIDEO / Marquez pao i oborio Di Giannantonija, Martin slavio u sprintu!

Automoto 28. ožu 2026

Sprint utrka u Austinu imala je spektakularan početak, ali i rasplet kakav nitko nije želio vidjeti.

Već u prvom krugu, u žestokoj borbi za treće mjesto iza Francesca Bagnaije i Pedra Acoste, došlo je do sudara između Marca Márqueza i Fabija Di Giannantonija, koji je obojicu izbacio iz borbe za bodove.

Aktualni svjetski prvak pritom je napravio pogrešku i izgubio kontrolu nad Ducatijem, a u incident je povukao i Di Giannantonija, pobjednika kvalifikacija. Srećom, sve je prošlo bez ozljeda.

Talijan se vratio na stazu, ali nije bio konkurentan, dok je vodeći u ukupnom poretku Marco Bezzecchi nešto kasnije također pogriješio i završio u šljunku.

Borba za pobjedu tako se svela na Bagnaiju i Acostu, no Jorge Martín je sjajnom vožnjom u završnici pretekao obojicu i stigao do prve pobjede nakon razdoblja obilježenog ozljedama i problemima.

Sve upućuje na to da nas čeka vrlo uzbudljiva sezona.

Velika nagrada Amerike u kraljevskoj klasi vozi se u nedjelju od 22 sata, dok program u Austinu počinje u 19 sati. Prijenos možete pratiti na SK3.

