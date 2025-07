VIDEO / Marin Čilić je u osmini finala Wimbledona! Pogledajte kako je izgledao zadnji gem

Podijeli :

'Mrnja' je odigrao još jedan sjajan meč u All England Clubu!

Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u 4. kolo Wimbledona nakon 6-3, 3-6, 6-2, 6-4 pobjede protiv Španjolca Jaumea Munara nakon tri sata i šest minuta igre u 3. kolu.

Za Čilića je ovo 27. put u karijeri kako se plasirao u osminu finala na “grand slam” turniru, a prvi nakon US Opena 2022. i velikih problema s ozljedama koje su uslijedile. U Wimbledonu je Čilić po sedmi put stigao u drugi tjedan, ali prvi put nakon 2017. godine kada je igrao i finale.

Protiv igrača koji je po prvi put u karijeri stigao do 3. kola na nekom “grand slam” turniru Čilić je autoritativno krenuo u dvoboj te oduzeo servis suparniku već u prvom gemu. Mogao je 36-godišnji Međugorac i do drugog “breaka” za 3-0, ali nije ju iskoristio da bi odmah potom i on po prvi put bio suočen s problemima na početnom udarcu, ali je uspio spasiti jedinu “break-loptu” Munara u prvom setu. Za okončanje prve dionice u svoju korist Čilić je još jednom oduzeo servis Munaru u devetoj igri.

No, kako je dobio prvi set Čilić je na isti način izgubio drugi. Munar je igrao izvanredno u toj dionici meča, stalno prijetio Čilićevom servisu dok se naš najbolji igrač nije uspijevao nametnuti na Španjolčevom početnom udarcu. Čilić je spasio dvije “break-lopte” u trećoj igri, no pokleknuo je u sedmoj, a onda i u devetoj. Ukupno je u devet gemova drugog seta Čilić napravio čak 20 neprisiljenih pogrešaka.

Ipak, u trećem setu je pala razina Munarove igre, dok se Čilić uspio podignuti, napravio je “break” u prvom gemu, spasio dvije “break-lopte” Munara za povratak u set u šestoj igri, da bi u devetoj još jednom oduzeo servis suparniku te s uvjerljivih 6-2 dobio treći set.

Za četvrti set ključnim su se pokazali peti i šesti gem. Čilić je kod rezultata 2-2 iskoristio nekoliko pogrešaka Munara za “break” da bi u sljedećoj igri spasio jedinu “break-loptu” Španjolca za povratak u rezultatsku ravnotežu. Do kraja dvoboja oba su igrača držala gemove na svoj servis što je Čiliću bilo dovoljno za prolazak dalje.

U 4. kolu Čilić će igrati protiv Talijana Flavija Cobollija.