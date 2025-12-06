VIDEO / Marić, Etto, Šimić, Kozniku, Šurjak… Pogledajte kako su legende najavili današnji derbi!

Podijeli :

Legende Dinama i Hajduka odigrale su humanitarnu utakmicu kao uvertiru za subotnji derbi.

Humanitarna utakmica veterana Dinama i Hajduka, organizirana u malonogometnoj dvorani zagrebačkog Agrama, održana je u sklopu akcije za Udrugu „Veliko srce malom srcu“, uz potporu Dinamove zaklade „Nema predaje“.

Manifestacija je poslužila kao pozitivan uvod u nadolazeći derbi te primjer kako najveći hrvatski rivali mogu zajednički doprinijeti dobroj svrsi. Utakmica je završila bez pogodaka, najbolji pojedinci bili su vratari Filip Lončarić i Vladimir Balić koji su zaključali svoju mrežu. Nakon utakmice bilo je i brojnih prognoza na račun derbija koji danas počinje od 15 sati na Maksimiru.

“Bit će velika borba, borba za prvo mjesto, tako da očekujem jednu lijepu utakmicu. Neće se ništa odlučiti derbijem bit će još puno utakmica”, najavio je Silvio Marić, dok je Goran Vlaović dodao:

“To je nogomet, to je, naravno, najveći derbi u Hrvatskoj. Vidimo situaciju u prvenstvu, mala bodovna razlika je u korist DInama, nadam se da će Dinamo pobijediti.”

“Pravi derbi, bez obzira ako netko pobijedi, to nije kraj. Ima još puno utakmica, tako da vidjet ćemo što će biti”, najavio je Ardian Kozniku.

Osim njih, posluštajte što su imali još za poručiti brojni akteri jednog i drugog kluba našem Ivanu Muždalu.