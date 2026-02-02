VIDEO / Mane pogotkom vratio Al Nassr na vrh, Ronaldo odbio igrati

Strijelac odlučujućeg gola bio je Sadio Mané u 40. minuti, kada je na asistenciju Joãa Félixa preciznim udarcem svladao vratara Milana Bojana.

Ipak, glavna vijest s ove utakmice nije rezultat, već izostanak najveće zvijezde Al-Nassra i cijele lige, Cristiana Ronalda. Portugalski napadač, prema pisanju uglednog lista A Bola, bojkotirao je utakmicu zbog nezadovoljstva politikom vlasnika kluba.

Izvor blizak Al-Nassru navodi kako je razlog Ronaldova poteza duboko nezadovoljstvo sportskim i institucionalnim upravljanjem klubom od strane Javnog investicijskog fonda (PIF). Ronaldo smatra da je Al-Nassr u podređenom položaju u odnosu na druge klubove koji su također pod kontrolom istog fonda.

Isto tako, činjenica da je Karim Benzema postigao dogovor s najvećim rivalom Al-Hilalom te da će sljedećih godinu i pol dana provesti u tom klubu dodatno je razljutila Ronalda.

Ranije je i glavni trener Al-Nassra Jorge Jesus javno izjavio kako njegov klub “nema političku moć kakvu ima Al-Hilal“, što je izazvalo brojne reakcije i polemike u saudijskom nogometu.

Ovom pobjedom Al-Nassr se vratio na prvo mjesto ljestvice. Ima jednak broj bodova kao Al-Hilal, ali bolju gol-razliku i jednu utakmicu više. Al-Hilal će svoju utakmicu 20. kola odigrati u 18:30 sati, kada ga očekuje veliki derbi protiv trećeplasiranog Al-Ahlija.