VIDEO / Mandić briljirao u derbiju Bundeslige: Zaustavio je Gidsela i društvo te pogurao Magderburg prema naslovu!

U derbiju 26. kola rukometne Bundeslige sastali su se aktualni prvak Europe Magdeburg i aktualni njemački prvak Füchse Berlin. Pobjedu (35:33) upisao je Magdeburg predvođen sjajnim Matejem Mandićem, a obrane hrvatskog vratara pogledajte u videu iznad.
U prvom poluvremenu bolji je bio Füchse, koji je imao i dva gola prednosti, no na odmor se otišlo s poravnatim rezultatom (15:15). Gosti iz Berlina bolje su otvorili nastavak i poveli s tri razlike, ali tada Mandić ulazi u sjajnu seriju obrana i preokreće utakmicu u korist svoje momčadi.
Hrvatski vratar branio je cijelo drugo poluvrijeme i dio prvog te na kraju skupio 12 obrana uz odličnih 39% uspješnosti. Time je zaustavio Fuchse i najboljeg igrača svijeta Mathiasa Gidsela, koji je unatoč tome bio prvi strijelac susreta s 11 pogodaka, dok je kod Magdeburga najefikasniji bio Magnus Saugstrup s devet golova.
Magdeburg s 48 bodova nastavlja sigurno koračati prema naslovu prvaka, dok je Füchse Berlin treći na ljestvici s 40 bodova. Drugi Flensburg na kontu ima 41 bod.
Podsjetimo, od sljedeće sezone Matej Mandić će u Magdeburgu za partnera imati još jednog sjajnog hrvatskog vratara, Dominika Kuzmanovića iz Gummersbacha.
