VIDEO / Mandić briljirao u derbiju Bundeslige: Zaustavio je Gidsela i društvo te pogurao Magderburg prema naslovu!

U prvom poluvremenu bolji je bio Füchse, koji je imao i dva gola prednosti, no na odmor se otišlo s poravnatim rezultatom (15:15). Gosti iz Berlina bolje su otvorili nastavak i poveli s tri razlike, ali tada Mandić ulazi u sjajnu seriju obrana i preokreće utakmicu u korist svoje momčadi.

Hrvatska doznala protivnike u kvalifikacijama za rukometni Euro

Hrvatski vratar branio je cijelo drugo poluvrijeme i dio prvog te na kraju skupio 12 obrana uz odličnih 39% uspješnosti. Time je zaustavio Fuchse i najboljeg igrača svijeta Mathiasa Gidsela, koji je unatoč tome bio prvi strijelac susreta s 11 pogodaka, dok je kod Magdeburga najefikasniji bio Magnus Saugstrup s devet golova.