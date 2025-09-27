VIDEO / Majeru mrvice u festivalu promašaja Wolfsburga, Jakić kapetan u porazu Augsburga

Podijeli :

Guliver Images

Bayer Leverkusen, Leipzig i Heidenheim pridružili su se Borussiji Dortmund među pobjednicima u 5. kolu Bundeslige ove subote.

Bayer Leverkusen pobijedio je u Hamburgu St. Pauli 2:1 golovima Tapsobe (25.) i Pokua (58.), dok je za domaćine poentirao Wahl u 32. minuti.

Leipzig je zadržao treće mjesto u poretku pobjedom 1:0 kod Wolfsburga. Jedini je strijelac bio Bakayoko već u osmoj minuti. Wolfsburg je u drugom poluvremenu dominirao i stvarao šanse, ali ih je i promašivao. Pred sam kraj Leipzig je imao kazneni udarac koji je promašio Baumgartner. Za Wolfsburg je hrvatski reprezentativac Lovro Majer ušao tek u sudačkoj nadoknadi.

U derbiju začelja Heidenheim je proslavio prvu ovosezonsku pobjedu porazivši Augsburg 2:1. Kaufmann i Conteh odveli su u drugom dijelu domaćina do 2:0, a Tietz je duboko u sudačkoj nadoknadi samo ublažio poraz gostiju. Kristijan Jakić nosio je kapetansku vrpcu za Augsburg s obzirom na izostanak prvog kapetana Jeffreyja Gouweleeuwa i odigrao cijeli susret, dok je Nediljko Labrović ostao na klupi.

