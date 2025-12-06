VIDEO / Majer napokon zabio: ‘Suša’ je trajala skoro tri mjeseca

VFL Wolfsburg u 13. kolu njemačke Bundeslige dočekuje Union Berlin, a nakon većeg dijela susreta Vukovi vode s 3:0. Treći gol na utakmici zabio je hrvatski reprezentativac Lovro Majer. "Desetka" Wolfsburga dobro se snašla nakon asistencija Christiana Eriksena te je desnom nogom Majer pogodio za 3:0. Ovo je Majeru bio prvi pogodak još od 13. rujna kada je zabio u ludom remiju s Kolnom.
