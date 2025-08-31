VIDEO / Mainz iz penala u 89. zaustavio Wolfsburgov put ka pobjedi, asistencija Majera

Podijeli :

U susretu 2. kola njemačkog nogometnog prvenstva Wolfsburg i Mainz su odigrali 1-1, a asistent za gol domaćina bio je hrvatski reprezentativac Lovro Majer.

Nakon što je u prvom kolu pobijedio Heidenheim sa 3-1, Wolfsburg je u drugom kolu remizirao. S druge strane Mainz je ušao u sezonu s porazom.

Domaćin je poveo u devetoj minuti golom Aarona Zehntera na Majerovu asistenciju, a izjednačio je Nadiem Amiri iz kaznenog udarca u 90. minuti.

Wolfsburg je u devetoj minuti nadoknade ostao s igračem manje nakon što je isključen Mattias Svanberg koji je u 70. minuti ušao u igru umjesto Majera. Švedski veznjak je “pocrvenio” nakon što je u svega dvije minute sakupio dva žuta kartona.

Wolfsburg je sada četvrti sa četiri boda, dok je Mainz na 13. poziciji nakon što je osvojio prvi bod sezone. Vode Bayern i Eintracht sa po šest bodova.

Kasnije se još sastaju Borussia Dortmund i Union Berlin, te Koln i Freiburg.