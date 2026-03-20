VIDEO / Maguire tragičar u kiksu Uniteda: Skrivio je penal i zaradio crveni karton na samom kraju susreta

United je poveo u 61. minuti nakon što je Bruno Fernandes sigurno realizirao jedanaesterac, no već šest minuta kasnije Ryan Christie je izjednačio za domaćine.

Rezultat se potom brzo promijenio. U 71. minuti James Hill zabio je autogol glavom nakon skoka s Maguireom, donijevši Unitedu novo vodstvo.

Međutim, radost Crvenih vragova nije dugo trajala. U 78. minuti Maguire je povukao Evanilsona s leđa u izglednoj prilici, što je sudac okarakterizirao kao prekršaj i isključio ga, a Eli Junior Kroupi precizno je realizirao kazneni udarac za konačnih 2:2.

United je nakon ovog susreta ostao treći s 55 bodova, dok je Bournemouth 10. s 42 boda.